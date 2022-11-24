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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض بالأسواق ومنافذ الزراعة اليوم

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

بدأت أسعار الدواجن والبيض فى الانخفاض خلال الفترة، وذلك على الرغم من دخول فصل الشتاء والذى ترتفع فيه الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة فى الشتاء.

ويعرض موقع "صدى البلد " خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبيض بمنافذ وزارة الزراعة والأسواق اليوم الخميس.

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أسعار الدواجن بالأسواق 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 36 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 41 جنيها، بينما أسعار الفراخ الساسو 46 جنيهًا، وتصل للمستهلك 51 جنيها.

أما الفراخ البلدي يصل سعرها الى 54 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 59 جنيها، في حين أن أسعار الفراخ الأمهات 32 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 37 جنيها.

وتراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأجنحة اليوم الأربعاء وصل إلى 25 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر  البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.
 

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة 

يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء من 38 لـ 39 جنيهًا ، والوراك  بـ 35 جنيها ، ويصل جوز السمان إلى 45 جنيها  وطبق الكبد والقوانص بـ 35 جنيها ، أما البانيه يتراوح سعره من 70 ل 80 جنيهًا 

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ، أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا.

أسعار  البيض بالأسواق اليوم

استقر سعر البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 66 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك  70 جنيهًا .

أما  البيض البلدي فسجّل 65 جنيهًا للطبق في المزرعة  ليصل إلى الأسواق بنحو 69 و 70 جنيهًا.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

تتراوح  كرتونة البيض الأبيض من 66 ل 68 جنيهًا،  أما كرتونة البيض الأحمر تتراوح من 68 ل 70 جنيها.

ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة،  إن الدولة تولى الثروة الداجنة اولى قصوى باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائى للمواطنين مستعرضًا جهود الدولة فى مجال الثروة الداجنة مؤكدا أنها شهدت طفرة كبيرة ولدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجنى وأن حجم الاستثمارات فى هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذتى من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد فى فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

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