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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العلف مازالت مرتفعة

شعبة البيض: تراجع الأسعار يعود للعرض والطلب وخسارة 15 جنيها في الكارتونة

بيض
بيض

أكد أحمد نبيل رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، أن منتجي البيض يعانون خسائر فادحة وبشكل كبير خلال الفترة الحالية، مضيفا أن المنتج يخسر ١٥ جنيها في سعر كارتون البيض الواحدة.

 

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رئيس إتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب إنخفاض أسعار البيض

وأضاف أحمد نبيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الإثنين، أن انخفاض أسعار البيض اليوم والذي يقدر بـ4 جنيهات تقريبا نظرا للعرض والطلب. 

 

أسعار العلف مازالت مرتفعة


وتابع أحمد نبيل رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار العلف مازالت مرتفعة بشمل مبالغ فيه، ولايوجد إقبال على شراء البيض، وبالتالي الأسعار قلت.

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