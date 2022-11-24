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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنوفية

تدشين انتخابات اتحاد
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية

انطلق اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد رئيس الجامعة أنه يتم متابعة سير الانتخابات بالجامعة منذ بدايتها طبقا للجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أهمية هذه الانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية بإعتبار اتحاد الطلاب هو حلقة الوصل بين الطلاب وبين إدارة الجامع. 

ونوه بأن الاتحادات الطلابية تهدف إلى ترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى الطلاب، وتهدف أيضا إلى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات نحو طريق الاستقرار والبناء والتنمية المستدامة منذ توليه الحكم، متمنيا التوفيق للطلاب المشاركين فى الانتخابات وسير الانتخابات بمنتهى النزاهة والشفافية واختيار من يمثل الطلاب.

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وأضافت الدكتورة نانسى أسعد أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة، وتمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة، وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور إسلام فيض الله الرائد المركزى لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة خلال المؤتمر الطلابى، الشكر باسم طلاب الأسرة لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة ورعاية الشباب على اهتمامهم بالأسرة، موضحا أن كل فرد من أسرة طلاب من أجل مصر يقوم بدعم الأسرة بكل السبل لتتميز في كل نواحي الأنشطة الطلابية بالجامعة (نشاط اجتماعي، رياضي، فني، علمي، جوالة، أسر طلابية، إعداد قادة) والمشاركة في إقامة الندوات التوعوية والثقافية على مدار العام الماضى تحت رعاية منسقين الأسر بالكليات المختلفة، كما يسعى طلاب الأسرة دائما لتنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية
المنوفية جامعة المنوفية المجلس الاعلى للجامعات الانتخابات انتخابات الاتحاد الاتحادات الطلابية

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