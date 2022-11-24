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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

179 مليون جنيه لتنفيذ أكثر من 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى «حياة كريمة» بسوهاج

صدى البلد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اعمال تنفيذ ١٤٠ ألف وصلة مياه شرب فى ١٨١ قرية بمراكز طما والمراغة وساقلتة والمنشاة وجرجا ودار السلام والبلينا ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مُضيفًا ان اعمال التوصيل يتم الانتهاء منها فى فبراير من العام القادم.

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وأشار المهندس أحمد على مدير عام متابعة المشروعات انه جار تنفيذ ٣٨٢٠٠ الف وصلة فى ٣٤ قرية بمركز طما بقيمة ٤٦ مليون جنيه وتنفيذ ٣٠٤٠٠ الف وصلة فى ٢٣ قرية بمركز المراغة بقيمة ٣٧ مليون جنيه وتنفيذ ٦٥٠٦ الف وصلة فى ١٤ قرية بمركز ساقلتة.

و١٩٧٧٤ الف وصلة فى ٣٣ قرية بمركز المنشاة بقيمة ٣٥ مليون جنيه وتنفيذ ١٤ الف وصلة فى ٢٩ قرية بمركز جرجا و ٢٢٩٠٠ الف وصلة فى ٢٩ قرية بمركز البلينا بقيمة ٥٠ مليون جنيه وتنفيذ ٩٢٠٠ الف وصلة فى ١٩ قرية بمركز دار السلام بقيمة ١١ مليون جنيه.

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