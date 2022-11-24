ميريهان حسين: أنا من فريق «بلوك» رضوى الشربيى عشان هى الحقيقة.. فيديو

كشفت الفنانة ميريهان حسين عن موقفها من آراء الإعلامية رضوى الشربينى والإعلامية ياسمين عز، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44.

وقالت ميريهان حسين لعدسة “صدى البلد”: "أنا من فريق بلوك رضوى الشربينى طبعا عشان هى الحقيقة والواقع اللى عايشينه، لكن العالم الافتراضى التانى ده لأ"، فى إشارة منها إلى تصريحات ياسمين عز.

من جانب آخر، كشفت الفنانة ميريهان حسين سبب خسارتها الوزن بصورة ملحوظة مؤخرا، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت ميريهان حسينن في تصريحاتها تلفزيونية، إنها عانت كثيرا بسبب أنها تظهر أمام الكاميرات طوال الوقت بزيادة في الوزن، رغم أنها في الحقيقة أصغر حجما مما تبدو.

وأوضحت ميريهان حسين، أنها قررت أن تخسر الوزن حتى تكون في الحقيقة أقل حجما، وعندما تظهر على الشاشة يكون شكلها مناسبا دون زيادة ملحوظة كما يبدو دائما.

وتألقت النجمة ميريهان حسين خلال ظهورها في حفل افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي" بفستان مميز وأنيق، ثم ارتدت عددا من الملابس الملفتة للنظر على مدار أيام المهرجان وتواجدها على السجادة الحمراء.

وتستعد ميريهان حسين حاليا لعرض مسلسل "الونش"، حيث تمثل البطولة النسائية في العمل مع الفنان محمد رجب، وأكدت أن الدور مفاجأة.

وانتهت ميريهان حسين مؤخرًا من تصوير مشاهدها كضيفة شرف في فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، حيث تعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومي وثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، وميريهان حسين، وناهد السباعي، وثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.