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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع روسيا

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، حرص العراق على تعزيز وإدامة العلاقات مع روسيا بمختلف المجالات. 


جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السوداني من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفق لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم.


وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، كذلك جرت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 


وعبر رئيس الوزراء العراقي، بحسب البيان، عن حرص الحكومة على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات، مؤكدا أن الحكومة العراقية تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي. 


من جانبه، هنأ الرئيس الروسي رئيس الوزراء العراقي بمناسبة تشكيل الحكومة، وأعرب عن تمنياته بنجاح مهامها، كما أكد حرص روسيا على تنمية العلاقة مع العراق، والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل.

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