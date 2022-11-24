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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ باطنة: التدخين والسمنة من مسببات مرض السكر ..فيديو

الدكتور صلاح الغزالي
الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، أن أكثر من 90% من حالات السكر في مصر والعالم، تكون من النوع الثاني، مشيرا إلى أن النوع الثاني لا يكون له علاج ثابت حتى الآن.
 

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وقال صلاح الغزالي حرب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن من يدخن ومن يعاني من السمنة، يكون عرضة لمرض السكر، مؤكدا أنه لو تم تنظيم الغذاء والتوقف عن التدخين، هو انسب طريقة لمنع مرض السكر.

 

وتابع  أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، أنه لو تم الالتزام بحياة صحية، سيساهم في تخير مرض السكر، والبعض قد منع العلاج نتيجة اتباع الأساليب الصحية السليمة.

 

لا يوجد غذاء مخصوص

وأشار صلاح الغزالي حرب إلى انه لا يوجد غذاء مخصوص لمريض السكر.

صلاح الغزالي حرب السمنة مرض السكر التوقف عن التدخين مصر

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