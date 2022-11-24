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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيتن عامر: مشوني من مسلسل بعد تصوير يوم والسبب امتحانات الثانوية

أيتن عامر
أيتن عامر

كشفت الفنانة أيتن عامر، كواليس عدم استكمالها تصوير مسلسل بعد تصوير يوم، قائلة:" مشوني من مسلسل بعد تصوير يوم كامل ".

 

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أمير كرارة لـ آيتن عامر: البرنسيسة بتاعتنا

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من كواليس سهرانين.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وقالت أيتن عامر في  حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" كان دور بطولة وكبير وكنت ساعتها في امتحانات ثانوية عامة ".

 

وأضافت أيتن عامر :"  كنت بذاكر للامتحانات  وتركت  المشاهد وكنت بعيد تصوير المشاهد والمخرج زهق مني ومشوني ".

 

وتابعت أيتن عامر :"  بعد الموقف ده كان عندي صغار إني تعرضت لـ كبوة والمرة الجاية سوف يطلبوني عشان أمثل ".

 

واكملت ايتن عامر :" مشتغلتش مع المخرج ده مرة أخرى، والمخرج ده لم يعطيني فرصة كاملة وأنا ساعتها كنت وجه جديد ".

ايتن عامر أمير كرارة سهرانين مسلسل اخبار التوك شو

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