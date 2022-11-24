أيتن عامر: مشوني من مسلسل بعد تصوير يوم والسبب امتحانات الثانوية

كشفت الفنانة أيتن عامر، كواليس عدم استكمالها تصوير مسلسل بعد تصوير يوم، قائلة:" مشوني من مسلسل بعد تصوير يوم كامل ".

وقالت أيتن عامر في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" كان دور بطولة وكبير وكنت ساعتها في امتحانات ثانوية عامة ".

وأضافت أيتن عامر :" كنت بذاكر للامتحانات وتركت المشاهد وكنت بعيد تصوير المشاهد والمخرج زهق مني ومشوني ".

وتابعت أيتن عامر :" بعد الموقف ده كان عندي صغار إني تعرضت لـ كبوة والمرة الجاية سوف يطلبوني عشان أمثل ".

واكملت ايتن عامر :" مشتغلتش مع المخرج ده مرة أخرى، والمخرج ده لم يعطيني فرصة كاملة وأنا ساعتها كنت وجه جديد ".