عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مباراة البرازيل .. حقيقة وفاة ممثلة شابة والجمهور يدعو لها

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

فوجىء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتداول أخبار تفيد بوفاة الممثلة الشابة راندا عبد السلام عقب انتهاء مباراة البرازيل وصربيا فى كأس العالم

الخبر تم انتشاره عقب مباراة البرازيل وصربيا ، حيث قامت بعض الصفحات بنشر صورة الممثلة الشابة راندا عبد السلامة وكتبو عليها : الله يرحمها كانت ممثلة شاطرة أوى.
 


حقيقة وفاة راندا عبد السلام
 
وعلى الرغم من انتشار البوست بسرعة فائقة إلا أن الكثيرين من أصدقاء راندا أكدوا أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة وأنها كانت تشاهد مباراة البرازيل وصربيا بشكل طبيعى وقامت بالاحتفال بفوز البرازيل بصورة على صفحتها بالزي البرازيلي، ولا يعلموا سبب تردد هذه الأخبار.



الجمهور يدعوا لرندا عبد السلام



وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور راندا للإطمئنان عليها والدعاء لها بالصحة، فيما تساءل البعض عن حقيقة هذا الخبر.
 

راندا تتعاقد على مسلسل ديفيليه



وكانت قد تعاقدت راندا عبدالسلام على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.
 


راندا تشارك فى رمضان كريم الجزء الثاني 



ونشرت الفنانة راندا عبد السلام عدة صور لها من كواليس مسلسل رمضان كريم 2 ، والذي يتم تصويره حاليا، وظهرت راندا عبد السلام في الصورة وهي تقوم بدور فتاة شعبية خلال الشخصية الدرامية التي تلعبها في أحداث الجزء الثاني .

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم 2»، بالكامل في شهر رمضان الكريم في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب، سلوى خطاب، كريم عفيفي، ويزو، أحمد صيام، محمد لطفي، بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج السبكي.


يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول عُرض في 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، لأنه ناقش قضايا اجتماعية، لذلك شعر الجمهور بأن المسلسل قريب منهم ومن وجدانهم، لذلك ينتظر الجمهور الجزء الثاني من المسلسل.

وفاة ممثلة شابة مباراة البرازيل حقيقة وفاة راندا عبد السلام أخبار راندا عبد السلام رمضان كريم الجزء الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

موضوعات متعلقة

أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.. صدى البلد في كواليس فيلم رهبة.. شاهد

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

بعد غضبها من مهرجان القاهرة.. راندا البحيري تعلن تفاصيل فيلمها الجديد

بعد أول مشهد | شمس الكويتية تفاجئ خالد يوسف بهذا القرار

المرتزقة في مهرجان القاهرة | سؤال صريح وجريء من ياسمين رئيس ..شاهد

انتهاء تصوير مسلسل جروب العيلة لـ سميحة أيوب وإسلام جمال

حقنة بوتكس.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل جديدة

تفتح النار على دعوات القاهرة السينمائي.. ياسمين رئيس: كلامي بيوجع المرتزقة

ترشيحاتنا

الكشف عن المحرض على قتل الأسرى الروس بأيدي الأوكرانيين

رضا عبدالعال: التحكيم العنصر الأسوأ في المونديال حتى الآن

جدة تغرق .. بيان عاجل من السعودية بشأن السيول والأمطار

بورصة السيارات .. زيادة 170 ألف جنيه على أسعار دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

شوبير : رينارد بيفكرني بالجوهري ويجب الاستفادة منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

كنز لا يقدر بثمن.. فوائد حمص الشام

صاحبة تريند "الفرخة تفك".. تهين ربات البيوت وتسب المتابعين..من هي وما قصتها؟

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ