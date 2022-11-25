بسبب مباراة البرازيل .. حقيقة وفاة ممثلة شابة والجمهور يدعو لها

فوجىء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بتداول أخبار تفيد بوفاة الممثلة الشابة راندا عبد السلام عقب انتهاء مباراة البرازيل وصربيا فى كأس العالم



الخبر تم انتشاره عقب مباراة البرازيل وصربيا ، حيث قامت بعض الصفحات بنشر صورة الممثلة الشابة راندا عبد السلامة وكتبو عليها : الله يرحمها كانت ممثلة شاطرة أوى.





حقيقة وفاة راندا عبد السلام



وعلى الرغم من انتشار البوست بسرعة فائقة إلا أن الكثيرين من أصدقاء راندا أكدوا أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة وأنها كانت تشاهد مباراة البرازيل وصربيا بشكل طبيعى وقامت بالاحتفال بفوز البرازيل بصورة على صفحتها بالزي البرازيلي، ولا يعلموا سبب تردد هذه الأخبار.





الجمهور يدعوا لرندا عبد السلام





وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجمهور راندا للإطمئنان عليها والدعاء لها بالصحة، فيما تساءل البعض عن حقيقة هذا الخبر.



راندا تتعاقد على مسلسل ديفيليه





وكانت قد تعاقدت راندا عبدالسلام على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.





راندا تشارك فى رمضان كريم الجزء الثاني





ونشرت الفنانة راندا عبد السلام عدة صور لها من كواليس مسلسل رمضان كريم 2 ، والذي يتم تصويره حاليا، وظهرت راندا عبد السلام في الصورة وهي تقوم بدور فتاة شعبية خلال الشخصية الدرامية التي تلعبها في أحداث الجزء الثاني .



وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم 2»، بالكامل في شهر رمضان الكريم في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب، سلوى خطاب، كريم عفيفي، ويزو، أحمد صيام، محمد لطفي، بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج السبكي.





يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول عُرض في 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، لأنه ناقش قضايا اجتماعية، لذلك شعر الجمهور بأن المسلسل قريب منهم ومن وجدانهم، لذلك ينتظر الجمهور الجزء الثاني من المسلسل.