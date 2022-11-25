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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي

حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود مع بليزر أنيق اتسم بالتطريزات ذات اللون الفضي نسقت معهما توب أخضر ملفت.

انتعلت زوجة كريم فهمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارت البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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