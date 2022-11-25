حساب القهوة اتسبب في جريمة بسوهاج.. إليكم التفاصيل

أصيب عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، بجرحين طعنيين شبه نافذين أعلى الظهر وبالذراع الأيسر، على يدي صديقه؛ إثر خلاف بينهما على دفع ثمن المشروبات أثناء جلوسهما على المقهى، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد باستقبال المستشفى المركزي (إيهاب ح ع ل- 17 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بجرح طعني شبه نافذ أعلى الظهر وآخر طعني بالذراع الأيسر.

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤاله، اتهم صديقه (محمود م م ع- 22 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات بينهما على دفع ثمن المشروبات أثناء جلوسهما على المقهى.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وبإرشاده تم ضبط الأداة المُستخدمة بالواقعة “سكين”.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.