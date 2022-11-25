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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

ملعب احمد بن علي
ملعب احمد بن علي في قطر

سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ، إذ للمرة الأول في تاريخ مباريات بطولة كأس العالم، أُقيمت صلاة الجمعة داخل الملعب، في مشهد وجده الكثيرين تاريخي مبهر، فما تفاصيل الأمر، وماذا فعل المشجعين؟

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صلاة الجمعة داخل ملعب مونديال 2022

كان من المخطط له وفقًا لمواعيد مباريات كأس العالم 2022 أن تُقام مباراة منتخب ويلز ضد المنتخب الإيراني، في تمام الساعة الواحدة، ومن المتعارف عليه حضور الجمهور المشعجين قبل موعد بدء المباراة بعدة ساعات، ما تزامن مع حضور الجماهير في المدرجات مع موعد صلاة الجمعة.

في مشهد مهيب، خطف قلوب الكثيرين، بينما كان يبحث أحد المشجعين من الجمهور عن مكان ليُصلي فيه صلاة الجمعة، فوجئ ولأول مرة في تاريخ مباريات المونديال، بتجمع عدد كبير من الحضور في إحدى الساحات لإقامة صلاة الجمعة.

السوشيال ميديا تشتعل بصلاة الجمعة من داخل ملعب المونديات

بمجرد أن نشر أحد المشجعين المسلمين مشهد إقامة صلاة الجمعة من داخل ملعب احمد بن علي، المقرر إقامة مباراة ويلز وإيران عليه، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي، بالمشهد المهيب، فللمرة الاولى تُقام مباريات كأس العالم في دولة عربية مسلمة، وكذلك هي الاولى في تاريخه ليشهد آداء صلاة الجمعة.

انهالت الكثير من التعليقات الإيجابية على صور مشهد تأدية صلاة الجمعة من ملعب أحمد بن علي في دولة قطر التي تستضيف مونديال 2022 على أراضيها، وكان من ضمن التعليقات: 

  • رائع جدًا
  • ماشاء الله .. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين يارب
  • طبيعي يكون أول مرة يحصل كدا في كأس العالم لأن دي كمان أول مرة يُقام كأس العالم في دولة مسلمة
  • ماشاء الله تبارك الله
  • ماشاء الله فعلا قطر فاقت كل التوقعات
  • كأس العالم السنة دي عالمي فعلاً بكل المقاييس.. ماشاء الهل وإن شاء الله يكمل على خير

مباريات اليوم الجمعة من بطولة كأس العالم 2022 

وفقًا لمواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر، تُقام اليوم 4 المواجهات الشرسة على الملاعب المونديالية في دولة قطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين الأولى والثانية: 

  • افتتاح مباريات اليوم بالمجموعة الثانية، بمواجهة تجمع منتخبي ويلز وإيران الساعة 12 ظهرًا
  • المباراة الثانية ستكون من المجموعة الاولى بين منتخبي قطر والسنغال الساعة 3 عصرًا
  • المباراة الثالثة ستجمع فريقي هولندا والإكوادور الساعة 6 مساءًا
  • المباراة الرابعة تختتم مبارايات اليوم لحساب المجموعة الثانية وتجمع بين منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 9 مساءًا
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