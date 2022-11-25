بيت العود العربي يستضيف حفل العالمي چوزيف تواضروس مساء غد

يستضيف بيت العود العربي "بيت الهراوي بالأزهر" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل الفنان العالمي چوزيف تواضروس في السابعة مساء غد السبت.



ويقدم چوزيف تواضروس باقة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي جعلت منه أحد أهم الموسيقيين الذين ظهروا بأستراليا في العزف على آلة العود، واستطاع أن يحصد "جائزةARIA" ست مرات، كما حصل على وسام أستراليا عام 2016.



وقام جوزيف بأداء أعماله الخاصة مع عدد من كبرى الفرق الفنية حول العالم منها، أوركسترا الحجرة الأستراليةBBC Sympho ، Melbourne، WA، Adelaide Symphony، أوركسترا أوكرانيا الوطنية، كاميراتا سالزبورغ، أكاديمية الموسيقى القديمة، كونشيرتو العود والأوركسترا مع سيدني السيمفونية.



سجل موسيقاه مع نجوم موسيقى الجاز منهم جون أبيركرومبي، جاك دي جونيت، روي آيرز، بيلا فليك، مايك ستيرن، جوي دي فرانشيسكو، ريتشارد بونا وكريستيان ماكبرايد.

