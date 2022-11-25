عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت العود العربي يستضيف حفل العالمي چوزيف تواضروس مساء غد

صدى البلد

يستضيف بيت العود العربي "بيت الهراوي بالأزهر" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل الفنان العالمي چوزيف تواضروس في السابعة مساء غد السبت.


ويقدم چوزيف تواضروس باقة من أشهر أعماله الموسيقية، والتي جعلت منه أحد أهم الموسيقيين الذين ظهروا بأستراليا في العزف على آلة العود، واستطاع أن يحصد "جائزةARIA" ست مرات، كما حصل على وسام أستراليا عام 2016.

 


وقام جوزيف بأداء أعماله الخاصة مع عدد من كبرى الفرق الفنية حول العالم منها، أوركسترا الحجرة الأستراليةBBC Sympho ، Melbourne، WA، Adelaide Symphony، أوركسترا أوكرانيا الوطنية، كاميراتا سالزبورغ، أكاديمية الموسيقى القديمة، كونشيرتو العود والأوركسترا مع سيدني السيمفونية.


سجل موسيقاه مع نجوم موسيقى الجاز منهم جون أبيركرومبي، جاك دي جونيت، روي آيرز، بيلا فليك، مايك ستيرن، جوي دي فرانشيسكو، ريتشارد بونا وكريستيان ماكبرايد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

طبيب البرازيل يرد على تصريحات مدرب السامبا بشأن إصابة نيمار

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس العالم.. كيروش يقود إيران لفوز +90 على ويلز

أول تعليق من نيمار بعد الإصابة أمام صربيا في مونديال قطر

نبني حضارة طبية.. انطلاق الملتقى السنوي الثالث للرعاية الصحية في الأقصر غدا

تحويلات مرورية.. لتنفيذ الأعمال الإنشائية لـ مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

رئيس أركان الجيش القبرصي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

طبيب البرازيل يرد على تصريحات مدرب السامبا بشأن إصابة نيمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة أنغام.. 5 معلومات غير متوقعة عن مرضها

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

ملمسنيش.. فتاة زفة الشرف بالشرقية تفجر مفاجأة وتكذب زوجها في التحقيقات|فيديوجراف

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ