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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة قبل تهريب أقراص مخدرة بحقائبه | صور

صدى البلد

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا بحوزته كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الرياض استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله و محمد حسن مامورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام جمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٨٠ قرص فوار و ١٦٠ كبسولة من عقار "سولبادين" المدرج بجداول المخدرات والذي تدخل في مكوناته مادة الكودايين المخدرة.

الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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