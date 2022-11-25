أسيوط.. انتهاء 97% من أعمال محطة صرف أبوتيج بتكلفة 88 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي الرئيسية بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج بتكلفة 88 مليون جنيه ضمن مشروعات محطات الرفع التي يجري تنفيذها بقرى المركز لربطها بمحطة معالجة صرف صحي الزرابي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه خلالها المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وأسامة كامل نائب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي الرئيسية مجمعة لتصرفات محطات رفع قرى باقور ونزلة باقور بالإضافة إلى تصرفات قرية دوينة وبلغت نسبة التنفيذ ٩٧% لشبكات الانحدار و٨٥% لخط الطرد و٦٠ % لمحطة الرفع الرئيسية وذلك تمهيدًا لربطها بخط طرد صرف صحي محطة معالجة الزرابي.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة للمشروع لسرعة نهو الأعمال بالمحطة وتشغيلها، لافتًا إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 149 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 11 محطة معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بواقع 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 1979 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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