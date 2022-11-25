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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 54 محضرا في حملات تموينية بالقوصية وساحل سليم

حملات تموينية بمراكز
حملات تموينية بمراكز وقرى أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الجانب مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.


وأوضح المحافظ إنه كلف بمتابعة الأسواق وعدم السماح لأي تاجر مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية مؤكدًا على المتابعة اليومية لمجهودات الأجهزة التنفيذية في ذلك الصدد بما يحقق الانضباط بالأسواق مشيرًا إلى الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرصها على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية.

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ونفذت الوحدة المحلية لمركز القوصية حملة تموينية بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسواق والتحقق من نوافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الاجراءات القانونية وذلك تحت إشراف مصطفى فتحي القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة القوصية ومشاركة الإدارة التموينية بالقوصية ورؤساء 4 قرى أسفرت عن تحرير 34 مخالفة تموينية أبرزها محضر غش تجاري بعدد (1) طن سكر معبأ بنقص 34 جم بكل كيلو و10 محاضر تصرف في كميات دقيق بكميات 35 جوال و4 محاضر عدم مطابقة مواصفات الخبز و10 محاضر نقص وزن من 5 : 30 جم و3 محاضر عدم إعطاء بون و2 محضر نظافة ومحضر عدم وجود سجل كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة برئاسة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومشاركة سيد حسين مدير الإدارة التموينية بالمركز ومفتشي التموين بالإدارة ومسئولي جهاز حماية المستهلك على مدار يومين أسفرت عن تحرير 20 مخالفة وضبط كميات من المجمدات والدهون الحيوانية والكبدة بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من المكرونة منتهية الصلاحية و13 محضر بمخابز بلدية و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم الاعلان عن الأسعار .


كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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