نشرة أخبار العالم | ارتفاع الذهب وتراجع الدولار.. بشرى بـ السعودية.. مصرع وإصابة 20 شخص بالصين

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:



انتهاء حالة المطر.. الأرصاد السعودية تزف بشري لأبناء جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم (الجمعة)، انتهاء الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة منذ يوم أمس.

ونشر المركز تفاصيل كميات الأمطار الهاطلة بجدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لمحطات الرصد بالمحافظة.

محافظة جدة شهدت منذ الأمس أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، وسجلت أعلى معدلات هطول مقارنة بعامي 2009 و2011 والتي كانت قد تسببت في أضرار كبيرة.

مصرع وإصابة 19 شخصا جراء حريق في مبنى سكني بالصين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون؛ إثر حريق نشب في مبنى سكني في مدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن السلطات المحلية أن الحريق اندلع في مبنى سكني شاهق بمجتمع سكني في حي تيانشان بمدينة أورومتشي، وتمت السيطرة عليه وإخماده، مشيرة إلى أن الحريق الحادث أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، الجمعة، في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعماً من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ قريباً وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1758.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 02.23 بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1758.30 دولار.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت الفضة عند 21.51 دولار، لكنها ارتفعت بنحو 3% خلال الأسبوع.

وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر يوم الأربعاء أن «أغلبية كبيرة» من صانعي السياسة في المركزي الأمريكي اتفقت على أنه «من المحتمل أن يكون من المناسب قريباً» إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووضع هذا الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن المركزي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً ثابتاً.

ولم يشهد البلاتين تغيراً يذكر عند 988.08 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1883.40 دولار.