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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض في أرباح شركة شاومي بنسبة 59%.. لهذا السبب

أجهزة شاومي
أجهزة شاومي

نشرت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية قوائمها المالية للربع الثالث لـ 2022، وتظهر الأرقام تراجعًا كبيرًا، حيث بلغت إيرادات الشركة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 70,5 مليار يوان صيني منها 50.5٪ أتت من الأسواق الخارجية.

وفقا لموقع gsmarena التقني، جاءت إيرادات "شاومي" أقل بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما انخفض صافي الربح بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار يوان صيني (294 مليون دولار).

 

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أما عن سبب اهتزاز الموقف المالي للشركة وتراجع القوائم المالية والإيرادات فيعود ذلك جزئيًا بسبب الاستثمار بمبلغ 829 مليون يوان صيني (116 مليون دولار) في قطاع السيارات الكهربائية وغيرها من المشاريع المستقبلية التي ما زالت قيد التطوير والبحث ولم تؤت بعد بأرباح مالية، منها على سبيل المثال الاستثمار في البحث والتطوير.

كشفت Xiaomi أيضًا عن زيادة في الاستثمارات في البحث والتطوير بنسبة 25٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث يعمل 48٪ من موظفيها بالفعل في أقسام البحث والتطوير.

ودفعت شاومي بـ 40.5 مليون هاتف ذكي متصل بالإنترنت في الربع الثالث من عام 2022، وظلت محتفظة بالمركز الثالث عالميا ، لكن انخفضت الشحنات الخارجية بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 11.1٪.

وبررت "شاومي" هذا التراجع بما وصفته بـ "الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي" كأحد الأسباب ، ومع هذا التراجع العالمي إلا أنها عززت من جهودها الترويجية في الأسواق الخارجية.

وصلت "شاومي" إلى المركز الثاني في مبيعات السوق الأوروبية ، والمركز الأول في إسبانيا ، والثاني في إيطاليا وفرنسا.

وبالنظر إلى المناطق الأوسع ، تحتل Xiaomi المرتبة الثالثة في مبيعات مناطق أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

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