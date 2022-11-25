الاتحاد الأوروبي يخضع مايكروسوفت لتحقيق رسمي.. تفاصيل

تخضع شركة "مايكروسوفت" للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها الاحتكارية حيث تكثف الجهات التنظيمية في الاتحاد تدقيقها في ممارسات عملاق البرمجيات بعد شكوى تلقتها من شركة "سلاك" Slack التكنولوجية بعد أن أدمجت مايكروسوفت تطبيق رسائل سلاك ضمن برمجياتها.

وفقا لتقرير وكالة “رويترز” القضية تعود إلى العام الماضي، بدأت عندما اشتكت Slack إلى المفوضية الأوروبية ، مدعية أن مايكروسوفت قامت بشكل غير عادل بدمج تطبيق الدردشة في مكان العمل وتطبيق الفيديو Teams في منتجات برامج Office الخاصة بها.

وقدمت Microsoft خدمة team عام 2017 ، سعيا وراء شريحة مربحة جدا من العملاء الذين يسعون إلى برمجيات تعينهم في أداء مهام عملهم اليومية بطريقة أكثر سلاسة ومرونة.

حثت شركة Slack مسؤول المنافسة في الاتحاد الأوروبي على أن يأمر عملاق البرمجيات الأمريكي بفصل برنامج Teams عن مجموعة تطبيقات وبرامج "أوفيس" وبيعه بشكل منفصل بأسعار تجارية عادلة.

تحركت المفوضية الأوروبية وأرسلت الشهر الماضي مجموعة أخرى من الاستبيانات لعملاق التكنولوجيا الرقمية مايكروسوفت في متابعة لتلك التي تم إرسالها في أكتوبر من العام الماضي ، في إشارة إلى أن مسؤول المنافسة في الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لفتح تحقيق رسمي في الأمر والشكوى المقدمة.