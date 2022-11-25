عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يخضع مايكروسوفت لتحقيق رسمي.. تفاصيل

مايكروسوفت
مايكروسوفت

تخضع شركة "مايكروسوفت" للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها الاحتكارية حيث تكثف الجهات التنظيمية في الاتحاد تدقيقها في ممارسات عملاق البرمجيات بعد شكوى تلقتها من شركة "سلاك" Slack التكنولوجية بعد أن أدمجت  مايكروسوفت   تطبيق رسائل سلاك ضمن برمجياتها.

وفقا لتقرير وكالة “رويترز” القضية تعود إلى العام الماضي، بدأت عندما اشتكت Slack إلى المفوضية الأوروبية ، مدعية أن مايكروسوفت قامت بشكل غير عادل بدمج تطبيق الدردشة في مكان العمل وتطبيق الفيديو Teams في منتجات برامج Office الخاصة بها. 

وقدمت  Microsoft  خدمة  team عام 2017 ، سعيا وراء شريحة مربحة جدا من العملاء الذين يسعون إلى برمجيات تعينهم في أداء مهام عملهم اليومية بطريقة أكثر سلاسة ومرونة.

الملايين في خطر.. مايكروسوفت تحذّر من ثغرات أمنية خطيرة ببرنامج قديم

مقتنيات مؤسس مايكروسوفت تتجاوز مليار دولار في مزاد.. تفاصيل

حثت شركة Slack مسؤول المنافسة في الاتحاد الأوروبي على أن يأمر عملاق البرمجيات الأمريكي بفصل برنامج Teams عن مجموعة تطبيقات وبرامج "أوفيس" وبيعه بشكل منفصل بأسعار تجارية عادلة.

تحركت المفوضية الأوروبية وأرسلت الشهر الماضي مجموعة أخرى من الاستبيانات لعملاق التكنولوجيا الرقمية مايكروسوفت في متابعة لتلك التي تم إرسالها في أكتوبر من العام الماضي ، في إشارة إلى أن مسؤول المنافسة في الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لفتح تحقيق رسمي في الأمر والشكوى المقدمة.

الاتحاد الأوروبي مايكروسوفت Slack سلاك Microsoft Office أوفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

رأي الأطباء في حالة أنغام الصحية | والد الفنانة يكشف .. فيديو

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

موضوعات متعلقة

استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9… ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10

بعد إطلاقه رسميا.. أعرف مواصفات هواوي Mate 50 Pro

معظمهم يمين متطرف..140 ألف حساب اشتركوا في "تويتر بلو" خلال 5 أيام

بإجماع 72% من المصوتين على الاستفتاء.. إيلون ماسك يعيد حسابات تويتر المعلقة

هجوم إلكتروني خطير يستهدف منشآت الغاز والنفط البحرية الأمريكية.. تفاصيل

لو عايز تنظم وقتك.. هذا التطبيق يضبط إيقاع يومك بطريقة مثالية

بلاك فرايداي.. تخفيضات كبيرة على لاب توب Chromebook من أسوس

بعد إطلاقه في مصر.. تعرف على مميزات وسعر هاتف فيفو الاقتصادي Vivo Y22

ترشيحاتنا

العنف ضد المرأة..أرقام وإحصائيات عالمية مرعبة حول تعرض النساء للإيذاء الجسدي سنويا

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

هل يمكن حدوث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

الذهب يواصل صعوده بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

عشان ما تتعبش.. اكتشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د فى الشتاء

فيديو

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ