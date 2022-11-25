التراث والفن المعاصر.. الأهرامات تحتضن مجسمات معرض الأبد الآن| فيديو

انطلقت النسخة الثانية من المعرض الدولى "الأبد هو الآن" أمام الأهرامات، بمشاركة 11 فنانًا تشكيليًا من مختلف دول العالم فى الفترة من 27 أكتوبر الجارى إلى 30 نوفمبر المقبل.

قالت بسمة السكري إن معرض الأبد الآن تجسيد للأعمال الفنية المعروضة لموضوع الخلود، وعبر الفنانون المشاركون فى بقطعهم الفنية بالمعرض عن مخاوفھم بشأن الاستدامة فى عصر الأزمة البیئی، ولذلك فإن العديد من أعمالھم مصنوعة من مواد متنوعة من الألياف الزجاجية والصلب والحجر والرخام وكلھا من مصادر محلية تم َََإنتاجھا فى مصر.

وأضافت مي منير: "الأبد هو الآن" يعكس على الوقت والخلود والأرض والتاريخ والبيئة وأيضا الإنسانية حيث توضع تلك الأعمال الفنية المعاصرة بالأهرامات من خلال تجربة مفعمة بالفن مقترنة بمواد كلھا صديقة للبيئة.