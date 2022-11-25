مونديال الإصابات .. إينير فالنسيا مهاجم الإكوادور ليس الأول في كأس العالم

شهدت منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 سقوط العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة فى العرس العالمي وتعرضهم للإصابة القوية.

إينير فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور ليس الأول بل سبقه نجوم فى المنتخبات الاخرى المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 .

البعض من لاعبي منتخبات كأس العالم تعرضوا إلى إصابة قوية مثل ياسر الشهراني ولوكاس هيرنانديز وحارس إيران حرمتهم من مواصلة المشاركة ضمن صفوف منتخبات بلادهم.

وأطلق البعض على كأس العالم بقطر 2022 مونديال الإصابات بعدما سقط العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة فى البطولة العالمية فى فخ الإصابات.

صدى البلد يستعرض قائمة نجوم المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم الذين تعرضوا إلى إصابات قوية.

إصابة نجم منتخب السعودية

تعرض الثنائي ياسر الشهراني وسلمان الفرج نجما منتخب السعودية إلى إصابة قوية لدى مشاركتهما فى تحقيق الفوز التاريخي على نظيره منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ياسر الشهراني

وأجرى ياسر الشهراني نجم منتخب السعودية عملية جراحية بنجاح وحالته الآن مستقرة بالإضافة إلى كسر الوجه، وكان هناك تهتك في البنكرياس، كما إنه فقد بعض أسنانه، وخضع لعملية جراحية في البنكرياس.

كما يحتاج ياسر الشهراني إلى إجراء عملية جراحية أخرى بسبب وجود كسر في محجر العين السفلي على أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر بسبب الإصابة.

سلمان الفرج

أعلن منتخب السعودية إصابة قائده سلمان الفرج في عظمة الساق ولم يستطع اللاعب إستكمال مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز "الأخضر" بهدفين لهدف، وغادر شوطها الأول مصابًا.

وقال هيرفي رينارد المدير الفني في مؤتمر صحفي : سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في هذه البطولة"، وعندما سألته وكالة فرانس برس لدى مغادرته ما إذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة فقال "كلا، لكن ذلك سيكون صعبا خوض مباريات أخرى.

سلمان الفرج

ويعتبر المخضرم سلمان الفرج صاحب الـ 33 عاما من ركائز منتخب السعودية وكان تخطى إصابة في الكتف تعرض لها مؤخرا ليشارك في المواجهة القوية ضد الأرجنتين، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة ثم عولج وأكمل المباراة، ثم سقط أرضا في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليتم استبداله بنواف العابد.

لوكاس هيرنانديز

تلقى ديديه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا ضربة جديدة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرًا على أستراليا بنتيجة 4-1 فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي ، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.

لوكاس هيرنانديز

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه تأكد غياب لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ عن منتخب الديوك، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام أستراليا واستبداله فى الدقيق 13 والدفع بشقيقه ثيو هيرنانديز ظهير ميلان الإيطالى.

وأضافت أن الفحوصات الطبية التى أجراها لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا أثبتت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ليتأكد غيابه عن الديوك بـ كأس العالم 2022، وانتهاء موسمه مع بايرن ميونخ الألمانى.

حارس إيران

أصيب على رضا بيرانواند، حارس مرمى إيران، في مواجهة فريقه الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا المقامة حاليا على استاد خليفة الدولي في قطر.

حارس إيران

واضطر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران إلى استبداله بزميله سيد حسين حسيني بعد نزيف فى كرة مشتركة خرج على اثرها وغادر الملعب فى الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

نيمار

تعرض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الصربي (2-0) ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"

نيمار

وخرج نيمار من أرضية استاد لوسيل، في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، ودخل بدلا عنه زميله المهاجم أنتوني. وبمجرد استبدال نيمار، ظهر اللاعب وهو يضع الثلج على منطقة الكاحل، كما بكى بحرقة مما يشير إلى صعوبة الإصابة التي يعاني منها.

ولم يصدر المنتخب البرازيلي أي بيان رسمي حتى الآن تعليقا على حجم إصابة قائده، لكن المؤشرات الأولية توحي بالقلق ومن ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

إينير فالنسيا

تعرض إينير فالنسيا نجم منتخب الإكوادور لإصابة قوية وخروجه من مباراة هولندا على نقالة بعدما تعرض للإصابة فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثانية ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

وخرج إينير فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور بعد إصابته وتم استبداله فى اللحظات الأخيرة من عمر مباراة هولندا فى بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وتصدر إينير فالنسيا، نجم منتخب الإكوادور قائمة هدافي النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم والمقامة في قطر بعدما سجل هدفا في شباك هولندا.