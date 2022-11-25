ليست مستحيلة .. 3 منتخبات فازت على الأرجنتين بلغت نهائي كأس العالم

حقق منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى للأخضر السعودي .

وسجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي منتخب السعودية لينتهي اللقاء بفوز الاخضر على راقصو التانجو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى المباراة الأولي ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

ونجح منتخب السعودية فى قلب تأخره أمام الأرجنتين وصنع ريمونتادا تاريخية وتغلب على راقصو التانجو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

ويلتقي غدا السبت منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد نظيره منتخب بولندا فى إطار المباراة الثانية ضمن منافسات بطولات كأس العالم بقطر 2022.

ويسعى منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إلى تحقيق الفوز على نظيره منتخب بولندا غدا السبت من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم بقطر 2022.

منتخب السعودية جعل الأمور صعبة لكنها ليست مستحيلة لا سيما وأن هناك 3 منتخبات سبق وأن فازت على الأرجنتين ونجحت في بلوغ نهائي كأس العالم وجاءت على النحو التالي:

فى مونديال 2014 بكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا البطل

مونديال فرنسا عام 2018 منتخب فرنسا البطل

مونديال روسيا 2018 منتخب كرواتيا الوصيف

مدرب منتخب السعودية يسخر من ميسي

واصل الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، احتفالاته بالفوز على الأرجنتين بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الفريقين في الجولة الأولى بالمونديال.

ونشر رينارد مدرب منتخب السعودية صورة عبر "انستجرام" حيث استبدل أحد متابعي المدرب الفرنسي صورة قائد منتخب البرتغالى رونالدو بصورة له فى أحد الإعلانات التي تواجد معه النجم ميسى، حيث كان النجمان يلعبان الشطرنج في إشارة لفوز المدير الفني باللعبة.

وكان قد حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

رينارد داهية

أثنى حاتم خيمي نجم الكرة السعودية الأسبق على هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية.

قال حاتم خيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هيرفي رينارد مدرب داهية والدليل اعتماده على مصيدة التسلل أمام منتخب الأرجنتين الذي يتميز بالسرعات".

وأضاف: "هيرفي رينارد مكسب لكرة القدم السعودية، وسعيد بوجوده في المنتخب السعودي".

وعن توقعه بشأن بطل كأس العالم 2022 اختتم: "أعتقد أن المنتخب البرازيلي هو الأقوى وقد يُتوج باللقب".