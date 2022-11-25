عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليست مستحيلة .. 3 منتخبات فازت على الأرجنتين بلغت نهائي كأس العالم

مباراة السعودية والأرجنتين
مباراة السعودية والأرجنتين

حقق منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى للأخضر السعودي .

وسجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي منتخب السعودية لينتهي اللقاء بفوز الاخضر على راقصو التانجو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى المباراة الأولي ببطولة كأس العالم بقطر 2022. 

ونجح منتخب السعودية فى قلب تأخره أمام الأرجنتين وصنع ريمونتادا تاريخية وتغلب على راقصو التانجو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

ويلتقي غدا السبت منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد نظيره منتخب بولندا فى إطار المباراة الثانية ضمن منافسات بطولات كأس العالم بقطر 2022.

ويسعى منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إلى تحقيق الفوز على نظيره منتخب بولندا غدا السبت من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم بقطر 2022.

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

التردد متاح.. قناتان مفتوحتان تذيعان مباريات العرب بكأس العالم مجانا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر والقناة الناقلة

رغم غيابه عن المونديال.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب مصر

منتخب السعودية جعل الأمور صعبة لكنها ليست مستحيلة لا سيما وأن هناك 3 منتخبات سبق وأن فازت على الأرجنتين ونجحت في بلوغ نهائي كأس العالم وجاءت على النحو التالي: 

فى مونديال 2014 بكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا البطل
مونديال فرنسا عام 2018 منتخب فرنسا البطل
مونديال روسيا 2018 منتخب كرواتيا الوصيف

مستقبله فى خطر.. غرامة الزمالك تهدد برحيل كهربا عن النادي الأهلي

موعد مباراة الزمالك والمصري في دور الثمانية بكأس مصر والقناة الناقلة

كأس العالم 2022.. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء رغم الهزيمتين

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

مدرب منتخب السعودية يسخر من ميسي 

واصل الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، احتفالاته بالفوز على الأرجنتين بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الفريقين في الجولة الأولى بالمونديال.

ونشر رينارد مدرب منتخب السعودية صورة عبر "انستجرام" حيث استبدل أحد متابعي المدرب الفرنسي صورة قائد منتخب  البرتغالى رونالدو بصورة له فى أحد الإعلانات التي تواجد معه النجم ميسى، حيث كان النجمان يلعبان الشطرنج في إشارة لفوز المدير الفني باللعبة.

وكان قد حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

رسميًا .. منتخب قطر يودع بطولة كأس العالم 2022

مستشفى المونديال .. لعنة الإصابات تضرب فالنسيا هداف كأس العالم أمام هولندا

رينارد داهية 

أثنى حاتم خيمي نجم الكرة السعودية الأسبق على هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية. 

قال حاتم خيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هيرفي رينارد مدرب داهية والدليل اعتماده على مصيدة التسلل أمام منتخب الأرجنتين الذي يتميز بالسرعات".

وأضاف: "هيرفي رينارد مكسب لكرة القدم السعودية، وسعيد بوجوده في المنتخب السعودي".

 وعن توقعه بشأن بطل كأس العالم 2022 اختتم: "أعتقد أن المنتخب البرازيلي هو الأقوى وقد يُتوج باللقب".

كأس العالم ميسي سالم الدوسري السعودية الدوسري صالح الشهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

كأس العالم 2022.. سيناريو وحيد ينقذ منتخب قطر من الإقصاء رغم الهزيمتين

التحلي بالإنسانية .. نقابة الممثلين ترد على احتجاز منة شلبي بسبب المخدرات

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

موضوعات متعلقة

لن تنتهي.. أول تعليق من مدرب قطر بعد توديعه كأس العالم 2022 رسميًا

رسميًا .. منتخب قطر يودع بطولة كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

ليست مستحيلة .. 3 منتخبات فازت على الأرجنتين بلغت نهائي كأس العالم

من لم يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة.. علي جمعة: لديك فرصة حتى بعد العشاء

لن تنتهي.. أول تعليق من مدرب قطر بعد توديعه كأس العالم 2022 رسميًا

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

رسميًا .. منتخب قطر يودع بطولة كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان ما تتعبش.. اكتشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د فى الشتاء

اكسري الروتين .. طريقة عمل التورتة المالحة

قميص شيفون.. ظهور صادم لـ ويجز على إنستجرام.. شاهد

رقم خرافي.. سعر إطلالة مي عمر في دبي.. شاهد

فيديو

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ