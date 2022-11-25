إبراهيم عيسى: الشعب المصري يستحق مكافأة لإفشاله أي دعوات لإسقاط الدولة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري يدرك أن الاستقرار هو الذي سيؤدي إلى الإصلاح والتطوير، ويدرك أن أي فوضى ستلحق بالبلد ستؤدي إلى مشاكل هائلة وخطيرة وتسقطها في فتنة.

وأضاف "عيسى" في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الشعب المصري كان بالغ الوعي وأعطى درسا يستحق عليه مكافأة في الانضباط والرؤية الواضحة والوعي العميق وإيمانه بالاستقرار ، قائلا "الشعب تمكن من إفشال أي دعوات لإسقاط الدولة، وأنه محال العبث والتجارب والفوضى مرة أخرى.

وتابع، أن الدولة المصرية في 2022 أقوى كثيرًا من أن تلجأ لإجراءات استثنائية والقبض على أي شخص يكتب عنها ولسنا في حاجة لذلك ، موضحًا أن بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر ليس بجديد وإنما إعادة صياغة لبيانات تم إطلاقها حول حقوق الإنسان في مصر منذ سنوات عديدة.