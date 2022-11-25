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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فدوى عابد تكشف تفاصيل دورها فى فيلم 19 ب

الفنانة فدوي عابد
الفنانة فدوي عابد

كشفت الفنانة فدوى عابد، تفاصيل عن دورها فى فيلم 19 ب، قائلة: "منعرفش عن شخصيتي فى الفيلم أى شئ إلا فى لحظة مقابلتها لحارس العقار، وكنت مهتمة أنها بتنسي دنيتها نفسها وبس عايزة تلعب مع القطط والكلاب، وهي تلك العلاقة التي تجمعها بالحارس".

وأضافت "عابد" خلال  حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية مني الشاذلي: " علاقة سيد رجب بالقطط والكلاب  هي هي علاقته مثل تمثيله على الشاشة خلال تصوير الفيلم، ويمكن أروع خارج الكاميرا".

ومن جانبها، قالت الفنانة ناهد السباعي، إن دورها فى فيلم 19 ب هي شخصية دنيوية، وليست مع ضد ولكنها لا تحب عزلة والدها، وفى نفس الوقت لا تحب حياتها، معقبة: "الشخصية ليس سلبية أو إيجابية".

الفنانة فدوي عابد فيلم 19 ب برنامج معكم الإعلامية منى الشاذلي سيد رجب الفنانة ناهد السباعي

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