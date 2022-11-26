كأس العالم .. فرص تأهل منتخبات المجموعة الثانية

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليا في قطر.

وتضم المجموعة الثانية كلا من إنجلترا وويلز وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد فرص التأهل في المجموعة الثانية كالتالي..

1- إنجلترا تحتاج إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة في حالة فوز إيران / فوز أمريكا أو التعادل بشرط فارق الأهداف يكون لصالحها.

2- إيران تحتاج إلى الفوز أو التعادل بشرط أن لا تخسر إنجلترا.

3- أمريكا تحتاج إلى الفوز فقط.

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتعادل منتخب إنجلترا مع أمريكا سلبيا بدون أهداف، فيما فازت إيران على منتخب ويلز بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد إنجلترا وأمريكا ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم رفقة ويلز وإيران.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط وأمريكا المركز الثالث برصيد نقطتين وويلز بالمركز الرابع بنقطة واحدة.

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة مواجهة إنجلترا مع ويلز بينما يلعب منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.