عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم .. فرص تأهل منتخبات المجموعة الثانية

صدى البلد

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليا في قطر.

وتضم المجموعة الثانية كلا من إنجلترا وويلز وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد فرص التأهل في المجموعة الثانية كالتالي..

1- إنجلترا تحتاج إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة في حالة فوز إيران / فوز أمريكا أو التعادل بشرط فارق الأهداف يكون لصالحها.

2- إيران تحتاج إلى الفوز أو التعادل بشرط أن لا تخسر إنجلترا.

3- أمريكا تحتاج إلى الفوز فقط.

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتعادل منتخب إنجلترا مع أمريكا سلبيا بدون أهداف، فيما فازت إيران على منتخب ويلز بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الثانية

txt

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

txt

شبانة عن إيقاف جماهير الأهلي: لابد من معاقبة المخطئ

ويتواجد إنجلترا وأمريكا ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم رفقة ويلز وإيران.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط وأمريكا المركز الثالث برصيد نقطتين وويلز بالمركز الرابع بنقطة واحدة.

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة مواجهة إنجلترا مع ويلز بينما يلعب منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية كأس العالم المجموعة الثانية بطولة كأس العالم منتخبات المجموعة الثانية أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 3 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طالب ينهي حياة زميله خلال مشادة قبل درس خصوصي بكفر الشيخ|ما القصة؟

حسام الخولي عن حقوق الإنسان: أوروبا مسئولة عن الغلاء والمجاعات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ