عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف سترد روسيا على تحديد أوروبا سقفا لسعر النفط؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علق دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي محادثاتهم بشأن تحديد سقف لسعر النفط الخام الروسي، حيث اعترضت بولندا ودول البلطيق على اقتراح اعتبرته سخيًا جدًا بالنسبة إلى موسكو.

وكانت الكتلة الأوروبية قد انخرطت في معركة حول مدى التشدد والصرامة في تطبيق سقف الأسعار، والذي سيُعمل به مع مجموعة السبع.

واعترضت بولندا ودول البلطيق على اقتراح وضع حد أقصى قدره 65 دولارًا للبرميل، نظرًا لأنه أعلى من السعر الذي تبيع به روسيا حاليًا نفطها الخام. وتطالب بولندا بعقوبات إضافية، وبآلية مراجعة وسعر أقل من مستوى السوق، بحسب دبلوماسي كبير.

في المقابل، أفادت وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر، بأن الكرملين يعمل على صياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي تاجر يشتري النفط من روسيا، بيعه إلى أي جهة أخرى تشارك في تحديد سقف الأسعار.

وأضافت المصادر أن "المرسوم سيمنع التعامل مع كل من الشركات والدول التي تنضم إلى آلية تحديد سقف الأسعار، دون إعطاء تعريف دقيق لكيفية تحديد المشاركة في مثل هذه الآلية. كما سيحظر بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر عقود النفط الخام الروسي أو المنتجات، ويحظر الشحنات الموجهة إلى أي دولة تتبنى القيود".

خنق سوق الطاقة العالمية.. تداعيات خطيرة للقرار الأمريكي بتحديد سعر النفط الروسي

هبوط كبير في أسعار النفط العالمية

سقف أعلى بكثير من السوق الحالية

يُشار إلى أنه ليس من الواضح مدى تأثر التجارة بسقف السعر، أو الرد الروسي بمرسوم الكرملين، وذلك لأن الداعمين الرسميين للإجراء يمتنعون بالفعل عن شراء النفط الروسي، فيما تستهدف هذه السياسة في الواقع، مستهلكين رئيسيين آخرين، مثل الهند التي لن تتمكن من الوصول إلى التأمين الغربي وخدمات الشحن الأخرى إذا دفعت أكثر من السعر المحدد للخام الروسي.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من المسؤولين الآخرين في مناسبات عدة، أنّ روسيا لن تزود الطاقة إلى أولئك الذين سينضمون إلى سقف الأسعار.

وبدلاً من ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق إن بلاده ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى "شركاء موجهين نحو السوق"، أو تُخفض الإنتاج.

بوتين: تحديد سقف أسعار النفط الروسي له تداعيات خطيرة

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

وستمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي الوصول إلى التأمين والخدمات لأي سفينة تنقل النفط الروسي. ويسمح الحد الأقصى بالوصول إلى تلك الخدمات، لكن فقط إذا تم شراء النفط الخام دون مستوى معين.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت سقف الأسعار في وقت سابق من هذا العام، كبديل لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت شديدة الصرامة، لدرجة أنها تخاطر بإغلاق قطاعات من الإنتاج.

 

اوروبا روسيا النفط النفط الروسي سقف سعر النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

خنق سوق الطاقة العالمية.. تداعيات خطيرة للقرار الأمريكي بتحديد سعر النفط الروسي

هبوط كبير في أسعار النفط العالمية

دبلوماسيون: بروكسل تؤجل المحادثات بشأن سقف أسعار النفط الروسي حتى الأسبوع المقبل

الاتحاد الأوروبي يلغي اجتماعا لمناقشة سقف أسعار النفط الروسي

أسعار النفط ترتفع عالميا وتقلص الخسائر الأسبوعية

ترشيحاتنا

أقل سعر جرام الذهب اليوم السبت .. تعرف عليه

للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

كيف سترد روسيا على تحديد أوروبا سقفا لسعر النفط؟

روحي على بيت أهلك.. تفاصيل جديدة في طلاق سيدة أمام المعازيم بفرح ابنتها|فيديو

آيات القرآن لفك الكرب.. 3 سور لا تسهو عنها في الثلث الأخير

خبير أثري: مقبرة توت عنخ أمون أعظم اكتشاف في القرن الـ21.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

بفستان أبيض أنيق.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها l صور

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ