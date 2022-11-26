بحضور الآلاف من محبيه.. ليلة طربية لـ جورج وسوف بالإسكندرية

أشعل سلطان الطرب جورج وسوف برودة شتاء مدينة الإسكندرية بوصلة من أغانيه المميزة التي اشاعت حالة خاصة من البهجة والاندماج بين ابو وديع والالاف من محبيه من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وذلك على شاطئ فندق جول بسيدي جابر .



صعد وسوف على خشبة المسرح مرددا لأغنية "الحب الكبير" وسط استقبال حافل من الآلاف من الاسر والشباب من مختلف الأعمار خاصة ان الحفل يأتي بعد غياب امتد لقرابة ٢٦ عاما عن الإسكندرية.

وحرص وسوف على تحيه الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلا : " مصر أم الدنيا وأمي" ثم قدم وصله طربيه دسمه من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " صباح الفل على العشاق" ، "طبيب جراح"، "علم قلبي الشوق" .. بالإضافة إلى "خسرت كل الناس" ،"بكرا هتعرف" و"قلب العاشق دليله" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

الحفل من تنظيم أحمد حمدي "وفر" وبوكا سليم "كوماند بي" اللذان قررا التعاون لإقامة اقوي حفل بمواصفات لايف عالمية تليق بأبو وديع.