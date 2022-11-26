تعليم سيناء يحصد عدة مراكز متقدمة فى مسابقات التربية السكانية

حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، على عدة مراكز متقدمة في مسابقات التربية السكانية على مستوى الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية.

وفازت الطالبتان مرام أحمد على محمد، والطالبة صباح عبد الرازق رفاعي، بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات، بالمركز الخامس الجمهوري، وذلك في مسابقة الأبحاث للمرحلة الإعدادية.



المركز السابع

كما فازت الطالبة دارين مصطفى محمود، من مدرسة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة عبد المقصود الرسمية المتميزة للغات بالمركز، السابع المكرر جمهوري في مسابقة الأبحاث للمرحلة الابتدائية.

فيما فازت الطالبة رحمة خميس عيد، والطالبة إهداء سعيد وافي، والطالبة بسملة أحمد جميل، من مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، بالمركز الثامن جمهوري، في مسابقة المشروع البيئي.

وفازت كل من الطالبة هيلين أكرم فوزي، والطالبة ماري فهمي متري، من مدرسة الألفي الثانوية بنات، بالمركز التاسع مكرر جمهوري في مسابقة الأبحاث للمرحلة الثانوية.

وفازت الطالبات نعمة زايد محمد، وهنا عمر حسين، وسارة عبد المنعم محمد، ورباب على محمود أحمد ، من مدرسة الشهيد مصطفى يحيى جاويش، بالمركز التاسع جمهوري في مسابقة المراجعة البيئة.