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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: مقتل 5 إرهابيين من داعش في كركوك

العراق
العراق

أعلن قائد فرقة القوات الخاصة العراقية اللواء الركن غالب محمد كمر اليوم /السبت/ مقتل 5 إرهابيين من عصابات "داعش" بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك .

وقال اللواء الركن غالب محمد كمر - في تصريحات خاصة لقناة (العراقية الإخبارية) - إن "القوات الخاصة تمكنت بالتنسيق مع جهاز المخابرات وطائرات القوات الجوية من قتل 5 إرهابيين والاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة، وذلك بعد تدمير وكر لهم في كركوك".

بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين خفاجي إنه تم قتل العديد من الإرهابيين في مناطق متفرقة بكركوك، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة التنظيمات الإرهابية بالعراق .

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