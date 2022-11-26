ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية "له معلومات جنائية" وبحوزته (طبنجة - فرد خرطوش - 2 خزينة وطلقتين ناريتين- كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس"- كمية من أقراص مخدر "الترامادول"- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى .

وبمواجهتهما اعترافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة والإتجار بها .