عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات

احد المتهمين وامامه
احد المتهمين وامامه المضبوطات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية "له معلومات جنائية" وبحوزته (طبنجة - فرد خرطوش - 2 خزينة وطلقتين ناريتين- كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس"-  كمية من أقراص مخدر "الترامادول"- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى .

وبمواجهتهما اعترافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار  والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة والإتجار بها .

ضبط مديرية امن القاهرة الداخلية اسلحة نارية الحشيش وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

زفاف بطعم الحزن|القصة الكاملة لطلاق أب لزوجته أمام معازيم فرح ابنتهما بدمياط

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الحكومة تكشف حقيقة تقليل حصة المواطنين من الخبز على بطاقة التموين

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يضبط مخزن أغذية وآخر لزيوت السيارات بدون ترخيص.. صور

ضبط شخصين في القاهرة بتهمة احتجاز سائق والتعدى عليه بالضرب

ترشيحاتنا

صورة أثارت الجدل.. قصة مشجع هولندا صاحب الثديين.. تفاصيل

بـ 13.5 جنيه فقط وجنب بيتك.. كيلو السكر بأرخص سعر في هذه المنافذ

لقطات غريبة بـ مونديال 2022 | العالم يتضامن مع الدوحة.. فماذا حدث؟

الدفاع البريطانية تكشف معلومات خطيرة عن صواريخ روسيا النووية

قطر أول المودعين .. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022

مرشد إيران: هزمنا أمريكا فى العراق وسوريا ولبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. إليسا تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من دبي.. شاهد

سعر قميص ويجز الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

خالي بالك |علامات تكشف الفرق بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ