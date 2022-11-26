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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورجينا رودريجز تخطف الأنظار من سيارتها الفارهة..شاهد

صدى البلد

شاركت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورًا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت جورجينا الانظار حيث ظهرت من سيارتها الفارهة، بملابس أنيقة ، مما نال اعجاب متابعيه.

اتهمت باتريشيا رودريجيز، شقيقة جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أختها بعدم مساعدتها أثناء الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقال باتريشيا في تصريحات عبر  قناة Telecinco الإسبانية:"أنا مفلسة وأختي لا تساعدني. أكثر ما يؤلمني هو أطفالي ، وليس أنا. بعد كل شيء ، مع قطعة خبز يمكنني أن أتناولها بصعوبة ، لكن أطفالي ؟ وهم أبناء وبنات أختها!"

وأردف: "جورجينا ، أحتاج إلى المساعدة ، أنت أختي. أعلم أنه ليس عليها التزام ومسؤولية بي ، لكن بما أنها داعمة وجيدة جدًا مع الآخرين ، على الأقل أن تكون كذلك مع أبناء إخوتها وبنات إخوتها."

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