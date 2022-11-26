مصرع طفلة وإصابة شقيقتيها في حادث انهيار منزل بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتيها، اليوم السبت، في حادث انهيار حائط بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد مصرع طفلة و إصابة شقيقتيها في حادث انهيار جدار منزل بقرية جزيرة دندرة.

وتبين من المعاينة الأولية، مصرع جنا أحمد صابر ٤ أعوام، وإصابة شقيقتيها روضه ١١ عاماً، مى ٩ أعوام.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع انهيار المنزل، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، و المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.