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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مواعيد وأماكن المقابلات الشخصية للمجتازين اختبارات شركة مياه الشرب بقنا

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا، عن الأسماء النهائية للمجتازين للاختبارات التحريرية بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 بعد فحص كافة التظلمات.

كما حددت شركة مياه قنا ، مواعيد المقابلات الشخصية لوظائف" مهندس، كيميائى، فنى تشغيل، حرفى تشغيل" والتى تحدد لها الفترة من يوم الاحد الموافق 4/ 12/ 2022 وحتى السبت الموافق 10 /12 /2022.

 

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كما حددت شركة مياه قنا ، موعد الاختبار العملي لوظائف"سائق، سائق معدات، سباك، كهربائى، لحام"خلال الفترة من يوم الأحد 11 /12 /2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 12/ 12 / 2022 كمرحلة أولى.

فيما يجرى خلال وقت لاحق، تحديد موعد اختبارات وظائف" مراقب أمن، كاتب ومدخل بيانات، أمين مخزن، قارئ و محصل، فنى معمل، عامل خدمة" كمرحلة ثانية تباعاً.

وأشار بيان شركة مياه قنا ، بأن الشركة سوف تجرى الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية بمركز تدريب الكنوز الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بجوار محكمة الأسرة بقنا في المواعيد المحددة بالجدول المرفق.

لمعرفة أسماء المنطبق عليهم الشروط اضغط علي الرابط..


   https://drive.google.com/drive/folders/1aXo7qGQetTaaZOoS5BpHjR3unQnBaEJ-

 



 


 

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