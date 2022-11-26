عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكوليرا والطاعون | نذر سنوي في قنا عمره 82 عامًا .. اِعرف قصته

قرية النزلة بنجع
قرية النزلة بنجع حمادى

 كعادة كل عام فى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، يخرج أهالى قرية نزلة الشرقى بهجورة بنجع حمادى شمال قنا ، حاملين الأطعمة على " طبلية" ووضعها فى الشوارع و أمام المساجد، لإطعام عابرى السبيل و الفقراء، شكراً للمولى عز وجل، على شفائهم من مرضى الطاعون والكوليرا  فى منتصف القرن الماضى.

العادة الكريمة التى أصبحت نذراً سنوياً بقرية النزلة، عمرها الآن ٨٢ عاماً، حدثت بعد فترة من الإصابة بمرضى الطاعون والكوليرا ، اللذين تفشيا فى مصر قبل منتصف القرن الماضى، ونذر الأهالى وقتها إقامة موائد طعام للفقراء وعابرى السبيل والأيتام، حال نجاتهم من الوباءين الفتاكين.

 

تعليم قنا تعلن استخدم تقنية الباركود لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

الشال اليدوي.. حرفة توارثتها الأجيال عن الأجداد الفراعنة وثمنه 12 قرشا| شاهد

 

يعتبر أهالى قرية النزلة، أن وفاءهم بالنذر طوال العقود الماضية وحتى الآن، بمثابة صدقة جارية تحميهم من الأوبئة و تحافظ على أبنائهم من الأمراض، و تأمل الأجيال الحالية، أن يحافظ أبنائهم و الأجيال القادمة على هذه العادة كونها نذر مستحق إلى يوم الدين.

اختيار يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ارتبط بموسم الزراعة و الحصاد فى القرية، حيث ينتهى الأهالى من حصد محصولى السمسم و الكركديه، و يستعدون لكسر محصول القصب، وبدء زراعة محاصيل جديدة.

وقال أحمد سيد، مزارع، تعرضت قريتنا " النزلة" التابعة لقرية الشرقى بهجورة بـ نجع حمادى، لإصابة المئات من أبنائها بمرض الطاعون خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضى، وانتهى بموت العشرات، ما دفع أجدادنا و آبائنا وقتها للتضرع إلى الله بأن يرفع الوباء متعهدين بتقديم الطعام للفقراء والمساكين إذا من الله عليهم بالشفاء والنجاة من وباء الطاعون و الكوليرا.

و تابع سيد، و أمام تضرع الأهالى للمولى عز وجل تحقق الشفاء لأهالى القرية، وهو ما دعا الأهالى إلى تنفيذ نذرهم بإطعام الطعام، ومن وقتها وأصبح هذا الأمر عادة سنوية لم تنقطع طوال السنوات الماضية والتى تزيد عن ثمانين عاماً ، نحرص عليها فى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، كما نغرس فى أبنائنا الحرص على هذه العادة من خلال مشاركتهم فى التجهيز  لمراسم هذا اليوم.

و أضاف على حمدالله، موظف، مع حلول يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، يجتمع أهالى القرية لتجهيز موائد الطعام، و دعوة الأصدقاء و أهالى القرى المجاورة، و بعد انتهاء صلاة الجمعة يتوافد أبناء القرية بـ " صوانى" عليها ما لذ وطاب من الأطعمة، أمام المسجد الكبير، ليأكل منها الجميع الفقراء و المساكين و عابرى السبيل، فى مشهد بديع ينتظره الجميع كل عام.

و أشار حمدالله، إلى أن هذا اليوم من كل عام يشبه يوم العيد، حيث يتصافح الجميع فى فرح وسرور، مع تقديم التهانى لبعضهم البعض ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة التى كانت بالنسبة للقرية بمثابة يوم النجاة من وباء الطاعون و الكوليرا، لافتاً إلى أن مشهد الاحتفالات خلال اليوم يشعر الأطفال بأن هناك شىء مختلف، ما يساعد فى الحفاظ على هذا الموروث الشعبى الذى توارثناه من آبائنا و أجدادنا. 

قرية النزلة بنجع حمادى

IMG-20221125-WA0042
IMG-20221125-WA0042
IMG-20221125-WA0041
IMG-20221125-WA0041
IMG-20221125-WA0039
IMG-20221125-WA0039
IMG-20221125-WA0040
IMG-20221125-WA0040
الطاعون الطعام الكوليرا قرية النزلة بنجع حمادى المسجد الكبير قرية النزلة نجع حمادى قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

صحة قنا توقع الكشف الطبى على 1155حالة بقرية بئر عنبر

ترشيحاتنا

لحسابات تويتر الموثقة .. إيلون ماسك يكشف عن علامات تحقق مرمزة بألوان مختلفة

فاتحة خير.. انتعاش الحركة السياحية بأسوان ووصولها لـ90%.. وخبراء: موسم متميز

مرعوب من جنسيته الإسرائيلية.. ماذا قال صحفي من تل ابيب لشرطي قطري؟

بعد ملامح هيفاء وهبى .. حقيقة الصور الصادمة لـ أصالة

بدء امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري بجميع المدارس| تفاصيل

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 84.84 دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ