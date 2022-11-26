دبلوماسي كوري جنوبي: نتطلع لاستئناف الزيارات المتبادلة مع اليابان لتحسين العلاقات

أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "يون دوك مين" عن أمله في أن يتمكن زعماء البلدين من استئناف زياراتهم المتبادلة "في أقرب وقت ممكن"، حيث تسعى الدولتان إلى تحسين العلاقات الثنائية، التي تضررت بشكل كبير بسبب قضايا العمل في زمن الحرب.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، تطرق السفير إلى الاستئناف المحتمل لما يُعرف بـ "الدبلوماسية المكوكية"، التي يزور فيها القادة بانتظام دول بعضهم البعض، وهي ممارسة متوقفة منذ عام 2011.

ولم يستبعد يون إمكانية زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لليابان، والتي في حال تحققها ستكون "رمزية في تطبيع العلاقات" بين البلدين.

ومنذ تنصيبه في مايو الماضي، سعى يون إلى تحسين العلاقات مع اليابان بعد أن وصلت العلاقات بين طوكيو وسول إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات خلال فترة سلفه مون جاي إن.

والتقى يون برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق من هذا الشهر على هامش القمم الإقليمية في كمبوديا ، حيث اتفق الاثنان على العمل من أجل تسوية مبكرة لقضايا العمل في زمن الحرب.

وقال سفير كوريا الجنوبية إن بلديهما يعملان على إيجاد حل لهذه القضايا يكون "مقبولا لشعبي البلدين".