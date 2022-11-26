أول ثلاث نقاط.. رسالة من نبيل الحلفاوي للمنتخب السعودي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، يوجه فيه رسالة إلى المنتخب السعودى قبل مباراته مع نظيره البولندى فى بطولة كأس العالم.

وقال نبيل الحلفاوى : “على السعودية أن تلعب وكأن رصيدها من النقاط صفر.. عليها أن تسعى لأول ثلاث نقاط في مسيرتها”.

نبيل الحلفاوى

ونشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد هزيمة المنتخب التونسى من قبل نظيره الاسترالى فى بطولة كاس العام المقامة فى قطر.

وقال نبيل الحلفاوى : “هارد لك فعلا مش مجاملة للمنتخب التونسي. لم تبخلوا بجهد وكنتم الأفضل لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة.. دعواتنا للمنتخب السعودي بالتوفيق ومواصلة العرض القوي أمام بولندا إن شاء الله”.

المنتخب التونسى

تلقى منتخب تونس هزيمة على يد نظيره الأسترالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

ويلعب نسور قرطاج ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022 رفقة الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

وسجل ميتشيل دوك هدف منتخب أستراليا في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وقدم المنتخب التونسي أداء أقل مما قدمه أمام الدنمارك في المباراة الأولى، حيث كان قريبا من تسجيل أكثر من فرصة لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في الفرص التي سنحت لهم في المباراة.

وتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، على دكة بدلاء تونس أمام أستراليا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أستراليا رصيده عند النقطة الثالثة في المركز الثاني، فيما ظل منتخب تونس في المركز الأخير بنقطة وحيدة فقط.

ويحتل المنتخب الفرنسي الصدارة بثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث بنقطة وحيدة قبل مواجهة المنتخبين مساء اليوم السبت.