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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : عقد القران قريبا

برج الاسد
برج الاسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، سوف تستمتع بوقتك مع أصدقائك وعائلتك اليوم.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

ستجري اتصالات جديدة اليوم والتي ستكون مفيدة لنموك المهني، ستكون إنتاجيتك رائعة اليوم ولكن لا تفرط في الثقة لأنها قد تؤدي بك إلى مشاكل متعددة، سوف تتدفق روابط حبك بسلاسة اليوم. قد تظل في حالة جيدة، حتى الأمراض البسيطة لن تمسك اليوم.

توقعات برج الأسد مهنيا

فرص العمل سوف تتدفق في طريقك، قد يتم تكليفك بمهمة التعامل مع المهام بشكل مستقل، لا تفرط في الثقة لأنها قد تقلل من كل فرصك المضيئة في الترقية، دع عملك يتحدث عن نفسه.

توقعات برج الأسد صحيا

على الرغم من أن صحتك ستظل في حالة جيدة اليوم ، فقد تضطر إلى الانتباه إلى المشاكل المتعلقة بالمعدة، قد تستمتع بفوائد العقل السليم والجسم السليم، لا تدفع نفسك إلى ما هو أبعد من حدودك.

توقعات برج الأسد عاطفيا

يبدو أن هناك علاقة جديدة ومثيرة على الورق، قد تستمتع أنت وشريكك بالوقت معًا لأنه من المحتمل أن يتحول إلى رابط مدى الحياة.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

طبيعة الرعاية الخاصة بك ستجعل الناس أقرب إليك، سيقترب أفراد عائلتك منك مما سيساعد في تعزيز ثقتك بنفسك، لا تطرح أي مواضيع من شأنها أن تؤدي إلى الخلافات.

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