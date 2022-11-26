نشرة أخبار العالم | ارتفاع الذهب وتراجع الدولار.. إنذار عاجل لسكان مكة.. حريق ضخم قرب ملاعب المونديال بـ قطر

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:



إنذار لسكان مكة .. الأرصاد تحذر سكان العاصمة المقدسة من أمطار رعدية.



أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة ومنها العاصمة المقدسة مكة المكرمة .

وتوقع التقرير أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدنية المنورة.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جدة والدمام، و29 درجة في الرياض، و28 درجة في المدينة المنورة، و30 درجة في جدة، و21 درجة في أبها).

كأس العالم2022.. حريق ضخم في جزيرة لوسيل وبيان عاجل من قطر.. شاهد

أعلنت السلطات القطرية أن حريقا اندلع، اليوم السبت، في مبنى قيد الإنشاء بمدينة حديثة البناء من المقرر أن تقام فيها إحدى مباريات كأس العالم في وقت لاحق من اليوم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، التي تستضيف مباريات عدة للمونديال، بما في ذلك مباراة الأرجنتين والمكسيك التي تقام في وقت متأخر، السبت.

واندلع الحريق على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من ملعب لوسيل، ونتج عنه تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن "الدفاع المدني سيطر على حريق في مبنى قيد الإنشاء في جزيرة قطيفان بدون وقوع مصابين".

ارتفاع الذهب وتراجع الدولار عالمياً | تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 8 دولارات في نهاية تعاملات أمس الجمعة (2022)، بدعم من تراجع العملة الأمريكية "الدولار"، لكنها سجلت خسائر أسبوعية طفيفة.

ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بعد ظهور عدة مؤشرات حول تباطؤ استراتيجية رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم ديسمبر بنحو 0.5%، ما يعادل 8.4 دولارًا، ليصل إلى 1754 دولارًا للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجلت أسعار الذهب خسائر بنحو 0.02%، ما يعادل 40 سنتًا.

بحلول الساعة 06:40 مساءً بتوقيت جرينتش (09:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.03%، ليسجل 1754.54 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس (2023)- بنسبة 0.6%، مسجلًا 21.66 دولارًا للأوقية.

بينما انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.6%، ليصل إلى 985.13 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.6%، إلى 1857.69 دولارًا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسة بنحو 0.05%، ليصل إلى 106.023 نقطة.

قال محلل السوق الإستراتيجي في آي جي، ييب جون رونغ: "أبقى ارتداد الدولار على دعم أسعار الذهب جيدًا، إذ يُنظر إلى الوتيرة الأبطأ لتوقعات الأسعار على أنها علامة على ذروة التشدد لمزيد من التراجع عن الوضع الهابط في المعدن الأصفر الذي جرى تكوينه منذ بداية العام".

واتفقت "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة الفيدراليين على أنه "من المحتمل قريبًا أن يكون من المناسب" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، وفقًا لما أظهرته قراءات اجتماع 1 و2 نوفمبر.

وقال المحلل لدى ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي، جيجار تريفيدي، إن الذهب قد يصعد إلى 1790-1820 دولارًا بحلول نهاية ديسمبر، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار وسط تحركات الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة.

ويتوقع غالبية المتداولين زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

أضاف رونغ: "اجتماع ديسمبر سيكون بمثابة (الصندوق الأسود)، نظرًا إلى الاختلاف في التوقعات قبل وبعد بيانات التضخم الأمريكية الأكثر برودة من المتوقع"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار إلى أن ذلك يترك الذهب حساسًا للبيانات القادمة، إذ يبحث المشترون عن "قناعة أكبر بأن توقعات رفع أسعار الفائدة الحالية جيدة".

وأبقت المعدلات المرتفعة مقوضًا على الوضع التقليدي للذهب كتحوط ضد التضخم المرتفع، وغير ذلك من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ تُترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالأصل غير المدفوع العوائد.

وتخفف إشارة الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الضغوط على أقرانه العالميين، لمواصلة رفع أسعار الفائدة، كما توفر الراحة للأسواق الناشئة، التي عانت أكبر هزيمة لها منذ أكثر من عقد هذا العام.

وأنجز مصرف لبنان المركزي تدقيقًا لاحتياطياته من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، خلص إلى أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.

كما تعمل حكومة غانا على سياسة جديدة لشراء المنتجات النفطية باحتياطيات الذهب بدلًا من الدولار، حسبما قال نائب الرئيس محمدو باوميا أمس الخميس، في محاولة لمعالجة الاحتياطيات المتناقصة من العملات الأجنبية.

وتراجعت ممتلكات إس بي دي آر غولد ترست، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب، نحو 68 طنًا منذ بداية هذا العام.