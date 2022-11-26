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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاردشيان العرب.. الجمهور يتفاعل مع ميريهان حسين بعد طرح أغنية "كلمتين وبس"

ميريهان حسين
ميريهان حسين

عبرت النجمة ميريهان حسين، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور منذ لحظة طرح أغنيتها الجديدة “كلمتين وبس” علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأكدت ميريهان حسين، أن ردود الافعال حول أغنيتها الجديدة فاقت التوقعات، متمنية أن ينال الفيلم الذي يتضمن الأغنية نفس إعجاب الجمهور، خاصة وأنها بذلت مجهود كبير خلال التصوير حتى يظهر بالشكل اللائق.

وقامت الشركة المنتجة بطرح أغنية "كلمتين وبس" للفنانة ميرهان حسين وهي أغنية دعائية لفيلم "اتنين للإيجار" وبجانب أنها أغنية دعائية للفيلم، موجودة ضمن أحداث الفيلم والأغنية من كلمات سامح الكومى، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسى وتفاعل عليها عدد كبير من محبيها وشاركها منذ امس عدد كبير من محبيها.


وتقوم ميرهان حسين خلال أحداث الفيلم ببطولة إحدى حكايات العمل الذى يعتمد على وجود فنان كضيف شرف يقوم ببطولته حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

 

تفاصيل فيلم أتنين للإيجار

 

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

 

ميريهان حسين تشارك فى مسلسل الونش 

 

يذكر أن ميرهان حسين، تشارك في مسلسل "الونش" الذي من المقرر انطلاقه عبر إحدى قنوات المتحدة قريبا، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

ميرهان حسين كلمتين وبس اتنين للإيجار فيلم اتنين للإيجار النجمة ميرهان حسين

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