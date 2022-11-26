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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد القميص الشفاف.. ويجز يرتدي باروكة في أحدث ظهور

ويجز
ويجز

أثار مطرب الراب الشهير  ويجز الجدل مجددا، في أحدث ظهور له؛ حيث كان يرتدي “باروكة بشعر أصفر"، ونشر الصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام. 

وجاء ظهور ويجز بهذا الشكل؛ بعد أزمة ظهوره الأخيرة بـ"قميص شفاف"، وانتقاد الكثيرين له؛ في محاولة منه لتقليد ستايل الفنان محمد رمضان، والذى اشتهر بمثل هذه الإطلالات.

ويجز ظهر مجددا وهو يرتدي باروكة بشعر أصفر أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقه المصور خالد مختار، ونشر الفيديو عبر خاصية الاستوى الخاص بموقع الصور الشهير انستجرام.

طارق الشناوي يكشف رأيه فى حفلات ويجز

وكشف الناقد طارق الشناوي، عن رأيه في سبب الاقبال الجماهيري على حفل  ويجز الأخير فى القاهرة ، وعلى حفلات الراب بشكل عام.

وقال طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “لابد ان يدرك الصناع والرقابة تغير الذوق وفكر الشباب، وكل عصر وزمن وله ذوق معين ومختلف، ومن الطبيعي ان يكون للراب تأثير على الشباب لانه يعبر عنهم في الكلمة والحركة، وكون الجيل الاكبر لا يدرك هذا التغير فهذه مشكلته هو”. 

وتابع قائلاً: " هنالك مقولة تقول "الانسان عدو مايجهل"، فبطبيعة الانسان هو يرفض اي شئ جديد ويعاديه دون فهمه او اتاحة الفرصة له". 

مطرب الراب الشهير ويجز ويجز ويجز يثير الجدل ويجز يرتدي باروكة ويجز يرتدي باروكة بشعر أصفر

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