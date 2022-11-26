لن نستسلم.. أول تعليق من رينارد بعد هزيمة السعودية أمام بولندا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، أنه لم يستسلم فيما يخص احتمالية تأهل “الصقور” لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الهزيمة أمام بولندا.

وخسر منتخب السعودية أمام بولندا بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال رينارد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"أنا فخور، أنا لا أبتسم هكذا في العادة، لكنني فخور بلاعبي فريقي، فخور بما حققناه، في كرة القدم يجب أن تكون على قدر عالي من الكفاءة، كان يجب أن نعود بهدف التعادل قبل الشوط الثاني".

وأضاف:"بذلنا جهدنا، كان هناك هجمات رائعة، أهم شيء أننا ما زلنا واقفين هنا، ما زلنا أحياء، لا تظنوا بأننا انتهينا، سنبذل كل ما في وسعنا، لم ننتهي بعد، وسنلعب وسنستمر في اللعب حتى الثانية الأخيرة بكأس العالم، وهذا ما فعلناه قبل أن نأتي في المونديال".

واختتم قائلًا:"لدينا 26 لاعبًا، لدينا فريق جيد، لم ننتهي بعد، لا تنسوا ذلك، أتمنى أن يأتي الجمهور السعودي لمباراة المكسيك ويملئوا الملعب".

ويواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.