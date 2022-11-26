ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة بولندا أمام السعودية بـ كأس العالم 2022

توج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية التي أقيمت اليوم /لسبت على استاد "المدينة التعليمية"، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



وكان المنتخب البولندي فاز على نظيره السعودي بهدفين دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.



وقدم ليفاندوفسكي أداء مميزا طوال المباراة وساهم في تحقيق الفوز لمنتخب بلاده، حيث صنع الهدف الأول لزميله زيلينسكي في الدقيقة 39 في الشوط الأول، كما نجح "ليفا" في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء؛ معلنا عن أول أهدافه في بطولة كأس العالم.