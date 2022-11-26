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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال مسلسل الضاحك الباكي ينتهون من تصوير أحداثه

الضاحك الباكي
الضاحك الباكي

انتهى أبطال مسلسل  الضاحك الباكي من تصوير جميع مشاهد المسلسل، والذى يتم عرضه خلال هذه الفترة على قناة cbc .

وأعلن الفنان محمد سليمان والذى يجسد فى المسلسل شخصية استيفان روستى أنهم انتهوا اليوم من تصوير جميع مشاهد المسلسل والتى تضمن مشاهد الحلقات الأخيرة من العمل.

وأضاف محمد سليمان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: فركش الضاحك الباكي بعد مجهود خرافى وسهر وتصوير لحد الصبح فى أغلب أيام التصوير وهي كثيرة تم بحمد الله تصوير المسلسل بالكامل. 


محمد فاضل يحكي تفاصيل المسلسل


وأشار المخرج محمد فاضل، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن السيناريست محمد الغيطي قام بكتابة مسلسل "الضاحك الباكي" مستندًا لمذكرات الفنان الراحل نجيب الريحاني، قائلًا: "مقدرش أعمل عمل مع أي مؤلف إلا لو بيني وبينه حالة كيان  ومسلسل الضاحك الباكي يقدم الدور السياسي والمجتمعي المهم للفنان في مجتمعه".

 

 واستكمل: "قصة حياة نجيب الريحاني تقدم جزءًا مهمًا من تاريخنا الاجتماعي والسياسي، وكواليس مسلسل الضاحك الباكي كانت مريحة وجميلة جدًا"، مؤكدًا أن وجود الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد في المسلسل كان مهمًا ومناسبًا للدور، ولا يمكن تقييم مسلسل بالكامل من أول حلقات.

 

 وتابع: "يسعدني وجود أراء وانتقادات حول المسلسل ولكن المهم أن تكون موضوعية"، مؤكدًا أن اختيار بطل مسلسل الضاحك الباكي لم يكن محسومًا من البداية ولكن الفنان عمرو عبدالجليل قدمه من قبل في عدة أعمال وتابع كافة أعماله وهو ممثل له مكانته الخاصة به بين أبناء جيله ويمتلك روح السخرية مثل نجيب الريحاني. 


أبطال مسلسل الضاحك الباكي


ويضم مسلسل الضاحك الباكي العديد من نجوم الفن على رأسهم عمرو عبد الجليل الذى يجسد شخصية نجيب الريحاني ورزان مغربي ومحمد سليمان وياسر الطوبجي ومصطفى شوقي ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.

مسلسل الضاحك الباكي الضاحك الباكي محمد سليمان انتهاء تصوير الضاحك الباكي

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