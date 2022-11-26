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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمعية رجال الأعمال : إلغاء مبادرة الـ8% كان فجائيًا

مجد الدين المنزلاوي
مجد الدين المنزلاوي

علق المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، على إعلان البنك المركزي التوقف عن دعم عدد من المبادرات الاقتصادية لعدة قطاعات ومن ضمنها مبادرة الـ8%، قائلًا: "قرار إلغاء مبادرة الـ8% كان فجائيًا ولم يتم النقاش أو التشاور مع رجال الصناعة قبل اتخاذ البنك المركزي قراره بإلغاء المبادرة".

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وأضاف المنزلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، أنه تم الاتفاق في المؤتمر الاقتصادي على مناقشة رجال الأعمال والصناعة في القرارات التي تخصهم قبل صدورها وهو ما لم يحدث في إلغاء مبادرة الـ8%، متابعًا: قد يكون لدينا بعض الآراء والتوصيات التي قد تفيد صاحب القرار لتلافي التأثيرات والتداعيات السلبية له على القطاع الصناعي.

وتابع: "هدف مبادرة الـ8% عند إطلاقها كان زيادة رأس المال العامل في السوق وتطوير الصناعة بشكل عام"، مشيرًا إلى أن كل دول العالم تساند الصناعة في بلادها بنسب كبيرة لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات، مقترحًا وجود صندوق دائم لدعم الصناعة تحت إشراف وزارة المالية.

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