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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن عمي اتحرش بيّا وأنا صغيرة| فتاة تنهي حياتها من الطابق الخامس بالبحيرة

مصرع فتاة سقطت من
مصرع فتاة سقطت من أعلي منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

الحزن يسيطر على أهالى محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود حيث شهدت حادثا مأساويا، لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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إخطار بمصرع فتاة سقطت من أعلي منزلها بايتاي البارود 
 

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وصول المستشفى (علياء.ع)، 24 عامًا ومقيمة مدينة إيتاي البارود جثة هامدة جراء ادعاء سقوط من أعلى منزلها، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

 

مصرع فتاة سقطت من أعلي منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

ونشرت الفتاة المتوفية عبر صفحتها الشخصية الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة قبل وفاتها بلحظات، حيث ودعت فيه متابعيها وأصدقائها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتحرش من أحد أقاربها وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن لم يصدقها أحد.

مصرع فتاة سقطت من أعلي منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة


ونعى عدد كبير من أصدقائها ورواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفتاة المتوفية، معربين عن دهشتهم وصدمتهم منوفاتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

البحيرة محافظة البحيرة التواصل الاجتماعي امن البحيرة ظروف غامضة جثة هامدة ايتاى البارود تعرضت للتحرش

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