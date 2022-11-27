الله يرضيك يوم القيامة.. احرص على هذا الذكر ثلاث مرات صباحا ومساء

كلمات بسيطة وسهلة وأذكار وأدعية علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجلب لنا الحسنات وتقوي علاقة العبد بالله عز وجل المهم ان يواظب الإنسان على هذه الأذكار والأدعية صباحا ومساء .

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلمات بسيطة وسهلة من قالها ثلاث مرات صباحا ومساء حقا على الله أن يرضيه .

من قال إذا أصبح : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة ».

وفي حديثا آخر «ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة» أحمد وصححه ابن باز في تحفة الأخيار .

فضل من قالها بعد الأذان

عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه- مسلم.

ما فضل قول رضيت بالله كدعاء بعد التشهد في الصلاة؟

يعتبر الدعاء بعد التشهد من الأعمال المستحبة عند الله عز وجل، فمن الممكن وأن يدعو المرء بما شاء له أن يدعو مما يريد من أمور الدنيا والآخرة.

وإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقرأ التحيات لله إلى آخرها ثم ليتخير من المسألة ما شاء له من الله عز وجل أو ما أحب له رواه مسلم وروى البخاري: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، والدعاء بما يتعلق بالآخرة أفضل مما يتعلق بالدنيا.

لأنه المقصود الأعظم والخلاص الأبدي والدائم، والدعاء المأثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.