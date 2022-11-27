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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير حمامات كليوباترا وإقامة فندق بيئي سياحي في واحة سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال زيارة واحة سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف وعدد من مشايخ سيوة موقع فندق واحة سيوة التابع للمحافظة.

مطار وشبكات اتصالات وفيلم وثائقي.. خطة تطوير واحة سيوة لجذب الاستثمار

تعليم مطروح: خطة لتحسين مستوى الطلاب في واحة سيوة

من المقرر إزالة المبنى الآيل للسقوط والمقرر إعادة بنائه كفندق سياحي يليق بالطبيعة واستقبال السياحى على الواحة ضمن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح للادارة العامة للسياحة ومجلس مدينة سيوة بمراجعة موقع حمام كليوباترا السياحى بسيوة لإعادة تنظيم المنطقة كوجهة حضارية وسياحية تليق بمكانة سيوة السياحية واستقبال زوارها من المصريين والأجانب.

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