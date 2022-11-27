تطوير حمامات كليوباترا وإقامة فندق بيئي سياحي في واحة سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف وعدد من مشايخ سيوة موقع فندق واحة سيوة التابع للمحافظة.

من المقرر إزالة المبنى الآيل للسقوط والمقرر إعادة بنائه كفندق سياحي يليق بالطبيعة واستقبال السياحى على الواحة ضمن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح للادارة العامة للسياحة ومجلس مدينة سيوة بمراجعة موقع حمام كليوباترا السياحى بسيوة لإعادة تنظيم المنطقة كوجهة حضارية وسياحية تليق بمكانة سيوة السياحية واستقبال زوارها من المصريين والأجانب.