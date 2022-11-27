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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سندوتشات شاورما اللحم أحلي من المطاعم

شاورما اللحم
شاورما اللحم

إذا كنت ترغبين فى معرفة سر مذاق شاورما اللحم التى تقدمها المطاعم ومحلات الوجبات السريعة فقط، فيمكنكم التعرف على طريقة تحضيرها فى المنزل بوصفة شهية ولذيذة يحبونها أطفالك وأفراد عائلتك للشي بشير العمدة .

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مقادير عمل شاورما اللحم

1 كيلو لحم مقطع شرائح
٤/١ كوب زيت
٢/١ كوب ماء
حبة بصلة مقطعة شرائح
ثمرة طماطم مقطعة 
بقدونس مقطع
٢ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة سماق
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
ملح، فلفل . بودرة بصل  بودرة ثوم 
ملعقتين عصير الليمون الحامض


الطريقه لعمل شاورما اللحم


1_ لعمل الشاورما، امزجى البهارات والملح والفلفل وبودرة الثوم وبودرة البصل والخل وعصير الليمون فى إناء كبير ثم اضيفى شرائح اللحم للخليط واتركيها فى التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين.
2 _فى مقلاة على النار، ضعى مقدار من الزيت ثم ضعى شرائح اللحم واتركيها على النار لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
3_اضيفى مقدار مناسب من الماء إلى الخليط ثم غطى المقلاة واتركى الشاورما على نار متوسطة حتى تنضج.
4_ وأخيراً، اضيفى البصل والطماطم والبقدونس والسماق ثم قلبى المكونات مع بعضها البعض واتركيها 2-3 دقائق ثم ارفعيها عن النار.
5_إذا كنت ترغبين فى تقديم الشاورما على هيئة ساندوتش، يمكنك وضع مقدار مناسب من الخليط فى الخبز اللبنانى أو خبز التورتيلا مع القليل من سلطة الطحينة وشرائح الخيار. ويقدم بالصحة والعافية 

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