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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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بالأعشاب.. تعرفي على طريقة جديدة لإعداد الدجاج المشوي

دجاج مشوي
دجاج مشوي

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الدجاج المشوي وبالأخص أصحاب الدايت لعدم اكتساب لذلك تقدم الشيف دعاء نوير طريقة عمل الدجاج المشوي بالاعشاب. 

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صحي ولذيذ... طريقة عمل دجاج مشوي بالأعشاب

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أحلى من المحلات.. طريقة عمل دجاج مشوي في الببت

المقادير لعمل دجاج مشوي 

 

فرخة مقطعة

- لبن زبادي : علبه
- البصل : نصف حبة (مفروم فرماً خشناً) 
- الثوم : 6 فصوص (مفروم) 
-بقدونس جاف:معلقه كبيرة
_ معلقه كبيره روز ماري 
- عصير الليمون : 2ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون : 8 معالق 
- زعتر ملعقة كبيرة 
- ملح : 2 ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
 

الطريقة 
 

نضع مكونات التتبيله مع بعض ونتبل بيهم الفراخ كويس ونسيبها مش اقل من اربع ساعات وبعدين نحطها في صينيه فرن مع الخضار ونص كوب من الماء المغلي ونغطيها وندخلها علي ارضيه الفرن أو نص ساعة وبعدين نحطها عالرف الأوسط حتي تمام النضج ثم نرفع الغطا ونتركها تتحمر تحت الشوايه.

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