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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: 1.6 مليون مواطن يستفيد من منظومة التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم تطبيقها بمحافظة أسوان خلال الفترة القادمة سيسفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019 

جاء ذلك خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان مساء اليوم على هامش مشاركة محافظ أسوان فى الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان " نبنى حضارة بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل " والذى عقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح المحافظ خلال البيان الصحفى، بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون ، بجانب قرب إنتهاء مستشفى كوم أمبو المركزى ، ليعقبها إستكمال أعمال تطوير المبنى القديم ، وبالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى ، وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى وذلك من إجمالى 11 مستشفى من بينها مستشفى السباعية المركزى ، ومسشتفى أسوان التخصصى.

وأيضاً معهد الأورام ، فضلاً عن مستشفيات التأمين الصحى ، وأبو سمبل الدولى ، وهو الذى يتوازى مع إستلام وتشغيل 87 وحدة ومركز طبى حتى الآن من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ، ستدخل جميعها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

تجدر الإشارة إلى أن المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان تضم 24 بمركز أسوان ، و 24 بمركز كوم أمبو و 10 بمركز دراو ، و 18 بمركز نصر النوبة ، و 13 بإدفو شرق ، و 23 بإدفو غرب ، أما بالنسبة للمستشفيات فجارى التجهيز للتشغيل التجريبى لـ 11 مشتشفى موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة شهدت نهو أعمال الإنشاء والتطوير بها .

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